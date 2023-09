Палежите не са достатъчни: Първи опит в Русия за взривяване на военен комисариат (СНИМКИ и ВИДЕО)

Устройството е детонирало около 10 часа сутринта във вентилационната шахта на военната служба, намираща се на улица "Крупская". По предварителни данни то е съдържало около 150 грама барут. На място са изпратени служители на Федералната служба за сигурност (ФСБ).

Припомняме, че Русия засили кампанията си за набиране на чужденци от съседни държави и работници мигранти за войната си срещу Украйна. Целта е да се избегне вътрешна мобилизация преди президентските избори през 2024 г.

ОЩЕ: Русия ще разглежда палежите на военни комисариати като терористичен акт или диверсия

In #SaintPetersburg, an explosion occurred near the military registration and enlistment office building on Krupskaya Street. An improvised explosive device went off in the ventilation shaft leading to the bomb shelter.



The FSB is on the scene. At the moment the details are… pic.twitter.com/uUSo45JDZx