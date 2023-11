Папа Франциск покани на вечеря цял автобус с трансджендър жени (ВИДЕО)

Трансджендър дамите са били очаровани от поканата и от цялостното изживяване. "За трансхората това е много хубаво, защото по принцип сме малко забравени. Огромно удоволствие е", казва Йесика Куинтеро в интервю за Асошиейтед прес. "Не очаквах това. Много съм щастлива. Благодаря на Бог и на него (Папата, бел. ред.), както и на всички, които ни помогнаха по време на пандемията, когато бяхме в тежко положение.", добавя Мирта Риос, която също е сред поканените.

На специалния обяд тази година са били сервирани канелони със спанак и рикота, кюфтета с доматен сос и пюре от карфиол, а за десерт - тирамису.

The Pope Francis has invited a group of transgender women to lunch at the Vatican



The pontiff hosted the lunch for more than 1,000 poor people to mark the Catholic Church's World Day of the Poor.



Video: AP pic.twitter.com/bKtGl2rU2C