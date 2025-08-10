Войната в Украйна:

Кои са основните типове хора според психологията?

Познатите типове темперамент - холеричен, флегматичен, сангвиничен и меланхоличен, са идентифицирани за първи път от Хипократ. Неговата класификация се основава на факта, че всеки човек съдържа няколко вида течности - кръв, лимфа (слуз), жълта и черна жлъчка.

Четирите типа на Хипократ

  1. Сангвиничният темперамент се характеризира с преобладаване на кръв и съответства на весел и енергичен характер. Хората от този тип обикновено са весели, общителни и оптимистични.
  2. Холеричният темперамент се свързва с преобладаване на жлъчка и се проявява в увереност, решителност и сила на волята. Такива хора се характеризират с висока ефективност, решителност и високо ниво на мотивация.
  3. Флегматичният темперамент се определя от преобладаването на слуз, което се изразява в баланс, спокойствие, умереност. Такива хора е трудно да се разстроят, те са стабилни и разумни, неемоционални. Това са интроверти, живеещи „вътре в себе си“.
  4. Меланхоличният темперамент е свързан с преобладаването на черна жлъчка и се проявява в повишена чувствителност и склонност към меланхолия. Такива хора бързо се уморяват, трудно свикват с нова среда и са несигурни в себе си.

Типология на Марстън

Автор на друга типология е американският психолог и автор на комикси Уилям Марстън. Според него човешкото поведение се определя от това как се възприема околната реалност.

Доминиращи

(този тип съответства на червения цвят)

Целта на тези хора е да печелят на всяка цена. Винаги и във всичко се стремят да водят. Силните страни на доминиращия тип личност включват решителност, активна житейска позиция, способност за работа за резултати. Те са добри мениджъри и лидери.

Влиятелни

(цветът им е жълт)

Основните им мотиви са новите възможности и всеобщото признание. Те са енергични ентусиасти, които възприемат живота позитивно и обичат да бъдат център на внимание.

Стабилни

(зелени)

Не обичат промените и ценят последователността. Знаят как да поддържат добри взаимоотношения - в семейството, с приятели и с колеги. За стабилния тип редът във всичко е важен, те са надеждни и внимателни към детайлите. Не знаят как да отказват, не обичат да говорят за проблеми, лесно и често се обиждат.

Добросъвестни

(сини)

Защитават правата си и обичат последователността във всичко. Не могат да си позволят да направят грешка. Предпочитат самотата. Отличават се с точност и педантичност. Дръпнати са, затворени, не показват емоции. Липсва им гъвкавост.

Петте типа социален характер на Ерих Фром

Идеята, че социалните фактори (битието) определят човешкото съзнание, е фундаментална за типологията, предложена от немския психолог, философ и социолог Ерих Фром. Той идентифицира 5 типа социален характер.

Първият е възприемчив. Това са пасивни потребители, които не са склонни към независимост. Те могат да бъдат прекалено доверчиви, наивни, сантиментални, което ги прави лесна плячка за манипулатори (както от други хора, така и от обществото като цяло).

Вторият е експлоататорски. Хората от този тип са недоверчиви, завистливи, враждебни, стремят се да използват другите, за да постигнат собствените си цели. Не виждат собствените си възможности и способности, подценяват ги. За да постигнат успех, са готови да мамят.

Третият е събирателен (алчен). Тяхната отличителна черта е безкрайното желание за обогатяване. Светът около нас е несигурен, а ресурсите му са ограничени. Единствената надеждна защита са собствените им спестявания. Такива хора живеят в миналото, страхуват се от всичко ново.

Четвъртият тип е пазарен. Власт, полезни връзки, престиж, всички най-модерни неща - това е, което интересува представителите на пазарния тип.

Петият е продуктивен. Фром смята този тип за идеал, към който предлага да се стремим. Продуктивната ориентация на личността е вътрешна потребност за създаване и обмен на ресурси с околните хора. Такъв човек не налага нищо на никого, не се опитва да доминира, уважава индивидуалността, уникалността. Той е готов да направи света по-добро място.

