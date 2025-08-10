Войната в Украйна:

"Кугър" и "Блек Хоук" и днес се борят с пламъците в област Бургас

10 август 2025, 10:35 часа 409 прочитания 0 коментара
"Кугър" и "Блек Хоук" и днес се борят с пламъците в област Бургас

Разрастването на пожара в района на с. Сливово, област Бургас, наложи в 7,45 ч и в 9, 38 ч днес в помощ за овладяване на огъня да бъдат изпратени два екипажа с вертолети AS-532 AL Cougar от състава на 24-а авиобаза в Крумово.

Екипаж на американски вертолет Black Hawk от учебния полигон „Ново село" се включи в пожарогасенето край гр. Сунгурларе, благодарение на действията на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, в координация с българските Военновъздушни сили, съобщи пресцентърът на Министерството на отбраната.

Мисията се провежда при спазване на всички мерки за безопасност и в тясна координация с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Българските Военновъздушни сили остават в готовност за продължаване на борбата с огъня от въздуха, подпомагат логистично, както и с гориво чуждестранните екипажи, участват в координирането на съвместните дейности и подкрепят усилията на наземните екипи, доброволците и институциите в борбата с природните бедствия.

ОЩЕ: Бедственото положение в Сунгурларе и околните села остава в сила

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
пожар вертолети
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес