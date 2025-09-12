Войната в Украйна:

Папата призова за съюз като НАТО, но за грижа

12 септември 2025, 16:43 часа 228 прочитания 0 коментара
Трябва да „идентифицираме местни и международни пътища, които развиват нови форми на социална благотворителност, съюзи между знанието и солидарност между поколенията“. Това заяви папа Лъв по време на аудиенцията си с участниците в „Световната среща за човешкото братство“, предаде италианската информационна агенция ANSA.

„Нека те бъдат народни пътища, които включват и бедните, не като получатели на помощ, а като субекти на разсъждение и реч".

„Нуждаем се от широк „човешки съюз“, основан не на власт, а на грижа; не на печалба, а на даване; не на подозрение, а на доверие. Грижа, даване и доверие“ са „стълбове на икономика, която не убива“, подчертава папа Лъв XIV. ОЩЕ: За мир в Украйна и по света: Папата зове вярващите да се посветят на пост и молитви на 22 август

Деница Китанова
