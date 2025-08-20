Войната в Украйна:

За мир в Украйна и по света: Папата зове вярващите да се посветят на пост и молитви на 22 август

Папа Лъв XIV призова католиците и другите вярващи да спазят ден на пост и молитви за мир в Украйна и другите раздирани от война страни в петък (22 август), предаде Ройтерс.

"Тъй като нашата Земя продължава да бъде наранявана от войните в Светите земи, в Украйна и в много други райони, приканвам всички вярващи да посветят 22 август на пост и молитва", каза папата по време на седмичната си аудиенция във Ватикана.

"Нека вярващи помолят Бог да ни дари мир и справедливост и да изтрие сълзите на онези, които страдат поради продължаващите въоръжени конфликти", призова Светият отец.

Преди срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския диктатор Владимир Путин в Аляска, на която беше обсъдена войната в Украйна и възможността за постигане на траен мир, главата на Римокатолическата църква думи на Пий XII, който в разгара на Втората световна война казва: "Никога повече човешкият живот няма да бъде пропилян". Той цитира и Данте: "Не се губете в тъмната гора на злото".

 

Виолета Иванова
