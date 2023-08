Папата: Само любовта гаси омразата

Според него единствено любовта в крайна сметка триумфира над несправедливостта.

"Само любовта прави място за другите. Само любовта е пътят към пълното общение между нас", смята още Франциск. ОЩЕ: Папата към младите хора: Не губете смелостта си да мечтаете

Love alone extinguishes hatred. Love alone ultimately triumphs over injustice. Love alone makes room for others. Love alone is the path towards full communion among us.