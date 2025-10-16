Войната в Украйна:

Пееш публично антивоенни песни в Русия, 13 дни арест (ВИДЕО)

16 октомври 2025, 17:55 часа 335 прочитания 0 коментара
18-годишната певица Диана Логинова (псевдонимът, с който е известна, е Наоко) е обвинена в "публично дискредитиране на руските въоръжени сили" (член 20.3.3 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация) и "организиране на голям брой граждани, довело до нарушаване на обществения ред" (член 20.2.2 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация), съобщава руското издание "Фонтанка".

Певицата на групата Stoptime изпълни песни на Noize MC, Monetochka и други "чуждестранни агенти" на публично място, в Санкт Петербург, уточнява "Фонтанка" - изданието отразява именно новини от Санкт Петербург. Наоко е била арестувана и е прекарала 1 нощ в полицейско управление във втория най-важен руски град.

Събитието, водено от Наоко, придоби голяма известност в социалните мрежи - по същество ставаше дума за изпълнение на антивоенни песни. Сред тях беше песента на Noize MC "Swan Lake Cooperative" в центъра на Санкт Петербург. Марина Ахмедова, Z-пропагандист, член на Съвета по правата на човека към руския диктатор Владимир Путин и главен редактор на прокремълската медия Regnum, веднага вдигна шум по темата - защото "Лебедово езеро" е доста чувствително произведение, придобивало обществен фокус в ключови моменти от руската история и то винаги с антивоенен смисъл.

Впоследствие стана ясно, че Наоко влиза в ареста за 13 дни по обвинение в нарушаване на обществения ред, предаде руският телеграм канал "Ротонда". Сигналът срещу Наоко е подаден за изпълнение на антивоенни песни 11 октомври близо до метростанция "Площад Восстания". Полицията съобщи, че около 70 души са слушали изпълнителката и са пяли с нея. Според органите на реда това е възпрепятствало движението на пешеходците и е блокирало входа на метрото.

На съдебното заседание съдията пусна запис на изпълнение на групата Stoptime, на което музикантите изпълняват песента на Noize MC "Светлая полоса".

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
