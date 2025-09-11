Войната в Украйна:

Песков: Стига толкова, няма да коментираме повече дроновете в Полша

11 септември 2025, 14:09 часа 370 прочитания 0 коментара
Няма да коментираме повече случая с навлизането на дронове в полското въздушно пространство. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Прессекретарят на Путин добави, че руско-беларуските военни учения "Запад 2025", които започват близо до границата с Полша от утре, са планови и не са насочени срещу някоя страна.

Песков каза още, че няма постигната договорка за потенциален телефонен разговор между Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп.

Полският президент: Атаката с дронове е била опит да се тества реакцията на НАТО

Полша ограничи полетите на границата с Беларус и Украйна за три месеца

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
