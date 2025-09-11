Песков: Стига толкова, няма да коментираме повече дроновете в Полша

Няма да коментираме повече случая с навлизането на дронове в полското въздушно пространство. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Прессекретарят на Путин добави, че руско-беларуските военни учения "Запад 2025", които започват близо до границата с Полша от утре, са планови и не са насочени срещу някоя страна.

Песков каза още, че няма постигната договорка за потенциален телефонен разговор между Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп.

