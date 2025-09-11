Войната в Украйна:

Полша ограничи полетите на границата с Беларус и Украйна за три месеца

11 септември 2025, 11:34 часа 157 прочитания 0 коментара
Полша ограничи полетите на границата с Беларус и Украйна за три месеца

Полските власти ограничиха полетите в източната част на страната на границата с Беларус и Украйна, считано от 10 септември до 9 декември 2025 г. Това съобщи Полската агенция за аеронавигационно обслужване (PANSA). Ограничението се въвежда, за да се гарантира националната сигурност, се посочва в изявлението на агенцията. 

В зоната, където са въведени ограниченията, полетите на граждански дронове са забранени денонощно. Само военни самолети могат да летят в тази зона през нощта, а през деня - самолети, които са уведомили полските власти за своя полет.

Ограниченията не се отнасят за самолети, които оказват спешна помощ, включително по време на природни бедствия и извънредни ситуации.

Още: Война Русия-НАТО е на хоризонта: Данни, че Москва е действала умишлено срещу Полша. Каква е целта ѝ? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Припомняме, че вчера около 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство. Изтребители както от полските ВВС, така и от други страни от НАТО - Нидерландия и Италия, бяха вдигнати в въздуха. Полските власти смятат, че Русия е извършила умишлена провокация. Руското министерство на отбраната заяви, че "не е планирало" да поразява цели на полска територия.

Зеленски: Следихме дроновете, това беше преднамерена руска акция (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Полша война Украйна руска атака НАТО руски дронове информация 2025 руски дронове Полша
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес