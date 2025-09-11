Полша ограничи полетите на границата с Беларус и Украйна за три месеца

Полските власти ограничиха полетите в източната част на страната на границата с Беларус и Украйна, считано от 10 септември до 9 декември 2025 г. Това съобщи Полската агенция за аеронавигационно обслужване (PANSA). Ограничението се въвежда, за да се гарантира националната сигурност, се посочва в изявлението на агенцията.

В зоната, където са въведени ограниченията, полетите на граждански дронове са забранени денонощно. Само военни самолети могат да летят в тази зона през нощта, а през деня - самолети, които са уведомили полските власти за своя полет.

Ограниченията не се отнасят за самолети, които оказват спешна помощ, включително по време на природни бедствия и извънредни ситуации.

Припомняме, че вчера около 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство. Изтребители както от полските ВВС, така и от други страни от НАТО - Нидерландия и Италия, бяха вдигнати в въздуха. Полските власти смятат, че Русия е извършила умишлена провокация. Руското министерство на отбраната заяви, че "не е планирало" да поразява цели на полска територия.

