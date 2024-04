Пиян зад волана: Арестуваха чеченски министър, хора на Кадиров го освободиха след бой с полицаите (ВИДЕО)

Алихан Цакаев, началник на руското министерство на извънредните ситуации в Чечения, е бил задържан на 14 април. Руските медии съобщават, че автомобилът му е бил спрян от служители на пътната полиция на Дагестан в района на контролно-пропускателния пункт "Герзел".

Министърът отказал да се подчини - обърнал колата и се опитал да прегази полицаите. След това те обградили автомобила и насила го извадили от колата. На кадри в социалните мрежи се вижда как Цакаев се съпротивлява на униформените, които едва-едва го изваждат навън, за да му сложат белезници. Скоро след ареста си министърът е бил освободен, съобщават местните медии, без да предоставят допълнителна информация.

Chechen Emergencies Minister was detained in Dagestan for drunk driving. Chechen law enforcers beat up Dagestani policemen and released the detainee



Alikhan Tsakayev, head of the Russian Emergencies Ministry's Chechnya department, was brutally detained in Dagestan for drunk… pic.twitter.com/XzNys1sGKS