По ред на номерата: Украйна превърна в мишени чеченски лидер, изобретателя на "Красуха" и руски кораб (ВИДЕО)

Днешната успешна операция, най-вероятно украинска, при която беше елиминиран зам.-началник на руския генщаб, всъщност не е единственият такъв случай. Оказа се, че още видни фигури в руското военно дело и управление са се превърнали в цели - Още: Генерал от Генералния щаб на руската армия бе взривен показно в Подмосковието (ВИДЕА)

Къщата на един от заместните на чеченския лидер Рамзан Кадиров в Крим е претърпяла близка среща с украински дрон. Става въпрос за Мурад Саидов, а за щетите съобщава украинското партизанско движение "Атеш". Припомняме, че и през изминалата нощ, и през нощта преди това Крим беше обект на масирани атаки с дронове от страна на Украйна.

Какво се е случило с къщата на Саидов вижте на долното видео. "Атеш" добавя, че това е резултат от "некомпетентната работа на руската противовъздушна отбрана", защото "украинските отбранителни сили не нанасят удари по цивилни цели. Но това е добро напомняне за окупаторите и техните съучастници, че е време да бягат от украинския Крим".

A drone strike hit the home of Chechen deputy leader Murad Saidov in Crimea, according to ATESH. The attack occurred this morning in Saky, where the Kadyrov official was present. pic.twitter.com/VPfcAhKyiN

Междувременно, в Брянск е била взривена колата на един от ключовите разработчици на средства за електронна война в Русия. Евгений Ритиков, ръководител на конструкторското бюро в Брянския електромеханичен завод, беше убит при експлозията, заедно със свой колега - най-вероятно става въпрос за заместника му. Ритиков беше отговорен за разработването и модернизацията на системите за електронна война (РЕБ - електронно заглушаване) и радиоразузнаване (СИРР) за руската армия, включително комплекса "Красуха", който е много хвален от руската пропаганда като оръжие за противодействие дори на натовските радиолокационни самолети AWACS.

In Bryansk, the car of one of Russia’s key electronic warfare developers was blown up.



Evgeny Rytikov, head of the design bureau at the Bryansk Electromechanical Plant, was killed. He was responsible for the development and modernization of electronic warfare (EW) and signals… pic.twitter.com/KBcexBdA1S