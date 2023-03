По време на протести Молдова разбила група, ръководена от Москва (ВИДЕО)

След обиски снощи 25 мъже са били разпитани от следователи и седем от тях са били задържани, каза на пресконференция началникът на полицията Виорел Чернауцану. Агент е успял да проникне в групата, ръководена от молдовец от руски произход, каза полицейският началник, като се позова на "10 часа" изобличаващи видео и аудио записи. „Тези хора дойдоха от Русия със специфична мисия за обучение“, добави служителят. Молдовските власти обясниха, че са действали, след като са "получили информация за организирането от руските спецслужби на действия за дестабилизация на наша територия чрез демонстрации".

Партията на избягалия проруски олигарх Илан Шор отново мобилизира привържениците си през последните седмици срещу проевропейското правителство на Молдова на фона на повишеното напрежение между Москва и Кишинев, отбелязва АФП. Тя организира няколко митинга, за които се подозира, че плаща на участниците. Нова антиправителствена демонстрация се провежда този следобед в столицата Кишинев.

The pro-Russian party Shor is protesting in #Moldova, demanding that the government pay the citizens' utility bills and resign. Clashes with police have already occurred in the center of the capital. More than 50 people have been detained.



