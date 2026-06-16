Саудитска Арабия и Уругвай поделиха точките и завързаха група "H" на Световното първенство

Саудитска Арабия и Уругвай не успяха да се победят в мач от група "Н" на Световното първенство. Срещата завърши 1:1, въпреки смазващото превъзходство на "урусите" през второто полувреме. Тимът на Марсело Биелса отправи общо 28 удара към противниковата врата, от които 10 точни, но само един се превърна в попадение, пише Sportal.bg.

Така всеки един от отборите в групата - Испания, Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай имат по една спечелена точка. Още: Дати и часове на всички мачове от Мондиал 2026 - идва атомната атака на Франция (ОБНОВЕНА)

Абдулела Ал Амри даде преднина на Саудитска Арабия в 41-вата минута, а Максимилиано Араухо изравни в 80-ата. Срещата на "Хард Рок Стейдиъм" в Маями предложи много емоции след почивката, а вратарят Мохамед Ал Оваис направи множество впечатляващи спасявание, с които помогна на "зелените соколи" да избегнат поражението.

Двубоят беше излъчен на живо на bnt.sportal.bg, като това ще се случи с всички мачове от Мондиал 2026.

По-рано в среща от същата група един от фаворитите за титлата Испания сензационно не успя да победи дебютанта на световни финали Кабо Верде - 0:0.

Саудитска Арабия спечели само една от петте си контроли преди старта на световните финали. "Зелените соколи" се наложиха с 3:0 над Пуерто Рико, но преди това загуби от Египет (0:4), Сърбия (1:2) и Еквадор (1:2), а в последната си проверка направи нулево равенство със Сенегал.

В предни позиции за Саудитска Арабия започнаха Мусаб Ал-Жуваир и Фирас Ал-Бурайкан. В средата на терена селекционерът Йоргос Донис гласува доверие на Мохамед Абу Ал Шамат, Мохамед Кано, Абдулах Алкайбари и Салем Ал-Даусари.

Уругвай изигра само два приятелски мача през тази година - 1:1 с Англия и 0:0 с Алжир в края на март.

Как се разви срещата?

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Атаката на "урусите" водеха Дарвин Нунес и Федерико Виняс. В халфовата линия Марсело Биелса заложи на Федерико Валверде, Мануел Угарте, Родриго Бентанкур и Максимилиано Араухо, а четиримата бранители пред ветерана Фернандо Муслера бяха Гийермо Варела, Себастиан Касерес, Матиас Оливера и Матиас Виня.

Уругвай беше отборът, който стартира с повече самочувствие и желание да наложи своя стил на игра. Двукратните световни шампиони създадоха ранен шанс за гол, но Мохамед Ал Оваис изби в корнер силен удар извън наказателното поле на Максимилиано Араухо. Последва изстрел с глава на Федерико Виняс, но стражът на Саудитска Арабия отново се намеси стабилно.

Тимът от Азия играеше с голямо желание, но и много грешни пасове в средната зона. "Зелените соколи" не успяваха да задържат по-продължително топката, а първият им удар към противниковата врата, отправен от Салем Ал-Даусари, беше много неточен.

До първата пауза за хидратация срещата продължи да се развива равностойно, без някой от съперниците да успее да вземе надмощие. В 29-ата минута Виняс стигна до топката и стреля с летящ плонж, но реферът отсъди нарушение в атака на негов съотборник.

В края на полувремето по-интересните ситуации бяха пред вратата на "урусите". Муслера извади в корнер опасен шут на Абдулела Ал Амри, а след това Абдулах Алкайбари стреля встрани от целта.

Натискът на Саудитска Арабия даде резултата в 41-вата минута. Мохамед Кано засече центриране от ъглов удар, а Муслера изби топката в краката на Ал Амри и централният защитник нямаше как да сгреши.

"Урусите" реагираха веднага и имаха възможност да изравнят още до почивката, но Ал Оваис спаси поредния изстрел с глава на Федерико Виняс. За разлика от него, Дарвин Нунес рядко играеше с топката.

На полувремето Биелса предприе две смени, като извади Дарвин Нунес и Матиас Виня, а вместо тях на терена се появиха Агустин Канобио и Хуан Санабрия.

Уругвай вдигнао оборотите и бързо създаде две добри положения, пропуснати от Федерико Виняс. В първия случай неговият изстрел беше отразен от Ал Оваис, а секунди по-късно нападателят на Овиедо прати топката на сантиметри в аут. Още няколко пъти южноамериканците печелеха въздушни единоборства в противниковото наказателно поле, но гол така и не падаше.

В 59-ата минута Канобио също стреля с глава, но неточно. Последва мощен шут на Мануел Угарте, който срещна десния страничен стълб на вратата и Саудитска Арабия отново оцеля.

"Зелените соколи" изобщо не атакуваха след почивката. Тяхната единствена цел беше да отбиват постоянните атаки на уругвайците, които изсипваха ценрирания от двата фланга Към Федерико Виняс и Канобио. Следващият ход на Биелса беше да пусне Николас де ла Крус вместо Угарте, а футболистите на Саудитска Арабия всячески се опитваха да печелят време.

С наближаванто на края на мача уругвайците ставаха все по-припрени. В атаките на тима липсваше изненада и за бранителите на Саудитска Арабия беше сравнително лесно да противодействат.

В 80-ата минута усилията на южноамериканците се отплатиха. Ал Оваис още веднъж изби удар с глава на Федерико Виняс, но топката попадна в Максимилиано Араухо и футболистът на Спортинг (Лисабон) изравни от малък ъгъл.

Голът даде огромен прилив на енергия на отбора на Биелса. Атаките към вратата на Ал Оваис следваха една след друга, както и пропуските. "Зелените соколи" вече не издържаха на високото темпо и закъсняваха да спират набезите на играчите на Уругвай.

В 87-ата минута съставът на Йоргос Донис можеше сензационно да стигне до второ попадение, но силният изстрел на Сауд Абдулхамид прелетя над напречната греда. С изтичането на редовното време Федерико Виняс отстъпи мястото си на Родриго Агире за финалния щурм на Уругвай.

В 91-вата минута Николас де ла Крус получи чудесна възможност да донесе победата на двукратните световни шампиони, но Ал Оваис спаси. Две минути по-късно стражът на Саудитска Арабия изби по впечатляващ начин и коварен шут извън наказателното поле на Федерико Валверде.

Обсадата на вратата на Саудитска Арабия продължи до последната секунда на двубоя, но Ал Оваис направи и невъзможното, за да осигури равенството на своя отбор.

В другия мач от групата по-рано вчера Испания се провали срещу дебютанта Кабо Верде - 0:0. Във втория кръг Уругвай ще играе срещу тима от Западна Африка, а "урусите" ще премерят сили с "Ла Роха".

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