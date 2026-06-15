Зеленски предложи среща на Путин още тази седмица - пред Тръмп и Макрон

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е предложил на руския диктатор Владимир Путин да се срещнат тази седмица. Среща за прекратяване на пълномащабната война, подпалена от Москва през февруари 2022 г., би могла да се състои по време на срещата на върха на Г-7 във Франция (15–17 юни), но издирваният от Международния наказателен съд руски лидер не бил готов за преговори, каза украинският държавен глава.

Агресорът отново не е готов да преговаря

„Изпратихме послание, че сме готови да се срещнем с Путин по време на Г-7, защото там ще бъдат Тръмп и Макрон, т.е. европейците и Америка. Мисля, че това е добра, дори много добра възможност да се срещнем всички заедно“, заяви Зеленски.

⚡️ Zelensky has proposed holding a meeting with Putin on the sidelines of the G7 summit, with the participation of U.S. and EU leaders



According to the Ukrainian president, Russia has once again demonstrated its attitude toward negotiations — responding with new strikes on… https://t.co/iS8Vxho02p pic.twitter.com/QW26OQugOx — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

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Държавният глава на Украйна добави, че Европа и САЩ са се съгласили, но страната агресор отново е показала, че не е готова за преговори.

На 4 юни Володимир Зеленски публикува отворено писмо до лидера на Кремъл, в което предлага среща в трета страна за постигане на споразумения за дългосрочен мир. Президентската администрация в Киев е разбрала, че е малко вероятно Путин да отговори конструктивно, но призивът е бил адресиран към няколко аудитории едновременно — самият Путин, руските елити и международните партньори.

В отговор Путин разкритикува инициативата на Зеленски, твърдейки, че писмото съдържа „елементи на грубост“. Той отхвърли и идеята за лични преговори, като заяви, че „не вижда смисъл в това“.

От своя страна, украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че Путин е пропуснал шанса да излезе от провалящата се война и че международният натиск върху Русия само ще продължи да се засилва.

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