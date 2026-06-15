Руски стратегически бомбардировач Ту-22М3 се разби близо до база, ударена при операция "Паяжина" (ВИДЕО)

Руски стратегически бомбардировач „Туполев" Ту-22М3 се разби по време на тренировъчен полет в Иркутска област в Сибир, съобщи в понеделник, 15 юни, информационна агенция „Интерфакс“, позовавайки се на руското Министерство на отбраната. На видеозапис, разпространен в медиите, свързани с руските служби за сигурност, се вижда как бомбардировачът се насочва към земята, след което от мястото на удара се издига гъст стълб дим.

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Самолетът не е пренасял бойни глави и се е спускал за кацане, когато се е разбил, твърди Министерството на отбраната в Москва.

„Екипажът е катапултирал“, заявиха от ведомството, добавяйки, че пилотите са живи и здрави и че няма щети на земята.

Russian MoD:



The crew safely ejected and survived. No damage was reported on the ground, the bomber was not carrying any weapons, and a military commission is investigating the incident. https://t.co/NxF3isdRH5 — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

На 50 км от авиобаза "Белая"

Непотвърдени съобщения сочат, че катастрофата е станала близо до град Свирск, който се намира на около 50 километра северозападно от военновъздушната база "Белая".

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В "Белая" се намира 220-и полк за тежка бомбардировъчна авиация, съставен от бомбардировачи Ту-22М3 и Ту-95.

Миналото лято "Белая" беше сред петте руски военновъздушни бази, които бяха атакувани по време на мащабната украинска операция "Паяжина". По време на акцията на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) внесени контрабандно дронове в Руската федерация атакуваха отвътре ключови военни летища и поставиха стратегическата авиация на колене: Русия никога не е била унижавана така: Една година от уникалната операция "Паяжина" на Украйна (ВИДЕО).