ЕС санкционира "духовния наставник на Путин" и лекар, отрекъл отравянето на Навални

Европейският съюз наложи санкции срещу руския главен прокурор Александър Гуцан, на „духовния наставник на Путин“ Тихон Шевкунов (митрополит на Симферопол и Крим), на „Лукойл-Западен Сибир“ и на десетки юридически лица, свързани с руския „сенчест флот“ - флотилията от остарели танкери, която заобикаля западните петролни санкции. Това се случи, когато ЕС добави в черния си списък повече от 80 физически и юридически лица, пряко или непряко свързани с Руската федерация, заради войната ѝ в Украйна.

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Съгласно резолюциите на Съвета на ЕС - санкциите са насочени още срещу изпълнителния директор на „Ростех“ Олег Евтушенко, бившия омбудсман Павел Астахов и съдията от Върховния съд Олег Нефедов, който определи Фондацията за борба с корупцията (ФБК) на Алексей Навални и сподвижниците му за "терористична", а ЛГБТ-движението - за "екстремистка организация".

Що се отнася до Шевкунов, той е виден епископ в Руската православна църква и е широко известен като личен изповедник и духовен съветник на диктатора Владимир Путин. В момента той заема поста глава на Кримската епархия.

Санкции срещу лекар в болницата, където приеха Навални след отравянето

Санкции бяха наложени и на Александър Мураховски, който понастоящем заема длъжността главен лекар в Болницата за ветерани от войната в Омск, както и на няколко други лица - служители на Федералната служба за сигурност (ФСБ), следователи и съдии – които са участвали или в отравянето на Алексей Навални, или в държавната кампания за прикриване на истинските причини за инцидента.

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Снимка: Getty Images/Guliver

През август 2020 г., по времето на отравянето на Алексей Навални, Мураховски беше главен лекар в Омската спешна болница № 1, където вече покойният опозиционер беше спешно хоспитализиран, след като състоянието му се влоши в самолета. Мураховски изигра ролята на основен говорител по този инцидент - той публично отрече теорията за отравяне, посочвайки метаболитно разстройство като основна диагноза, и в продължение на два дни отказваше да позволи пациентът да бъде транспортиран до германската болница „Шарите“, позовавайки се на нестабилното му състояние.

След това, когато Навални в крайна сметка бе транспортиран в Берлин, стана ясно, че е бил отровен с "Новичок".

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Още санкции - срещу юридически лица

Освен това ЕС наложи санкции на „Лукойл-Западен Сибир“ - компанията майка на руската фирма „НтехЛаб“, която е специализирана в разработването на системи за видеоанализ и лицево разпознаване, базирани на изкуствен интелект.

Наложени са наказателни мерки срещу редица компании, свързани с руския „сенчест флот“ - например операторите на танкери „Дриймър Шипмениджмънт“ ООО-ФЗ (ОАЕ) и „Газпромнефт Шипинг“.

Санкции бяха наложени и на Президентската фондация за културни инициативи.

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