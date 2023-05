Подоляк: Русия вече започна да подготвя населението си, че ще губят територии

„Безпилотните самолети достигат до Москва, защото страната ни е твърде голяма и е трудно да я защитим“, иронизира той руските власти.

Вероятно Подоляк има предвид коментара на ръководителя на Комитета по отбрана на Държавната дума, генерал-полковник Андрей Картаполов, който е и бивш зам.-министър на отбраната на Русия, който днес по повод атаката с дронове срещу Москва каза следното: „Това стана възможно, защото имаме много голяма страна и винаги ще има вратичка, където дрон да може да прелети, заобикаляйки районите, в които са разположени системите за противовъздушна отбрана".

Нататък в туита си Подоляк допълва, че руските управляващи са започнали и да сравняват руската столица с Багдад в опит да успокоят населението: „Всичко е наред. Ирак също беше бомбардиран, но животът продължава", цитира ги той с насмешка.

