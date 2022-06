Пожар избухна в руска петролна рафинерия край границата с Украйна (ВИДЕО)

Непотвърдени кадри от социалните мрежи показват дрон, летящ над съоръжението, и огън, избухнал сред тръбопроводите, последван от взрив.

Все още не е ясна причината за пожара. Беларуската опозиционна телевизия NEXTA съобщава, че "изглежда, че дрон е пуснал експлозиви над обекта".

A fire broke out at the Novoshakhtinsk refinery in #Rostov region, #Russia. It looks like explosives were dropped on the plant from a drone. pic.twitter.com/JOguzEtG54