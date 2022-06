Украйна атакува Змийския остров, руснаците напредват към Лисичанск по нов маршрут

Във видеообръщение, публикувано във Facebook, Южното оперативно командване на Украйна обяви, че е нанесло целенасочени удари с различни оръжия по острова. „По Змийския остров беше нанесен концентриран удар с използването на различни сили и методи на унищожение“, гласи още съобщението. „Военната операция продължава и изисква информационно мълчание до нейното приключване“.

Москва твърди, че е отблъснала "безумната" атака, при която Украйна планирала да извърши масиран въздушен и артилерийски обстрел, преди да се приземи и да превземе острова. Министерството на отбраната на Русия съобщи в Telegram, че нападението започнало на 20 юни и е продължило на 21 юни. Според Кремъл това е „още една фалшива победа“ на украинските военни.

NEW SATELLITE IMAGE - SNAKE ISLAND -

21/6/22 - 08:51



SIGNS OF DAMAGE/CHARRING IN 3 LOCATIONS ACROSS SNAKE ISLAND. (ZMIINYI ISLAND)



Image c/o - @planet pic.twitter.com/4MQsgH2Al1 — OSINT-88🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@OSINT88) June 21, 2022

Министерството съобщава, че във въздушния удар са участвали 15 украински дрона за нападение и разузнаване (американско и турско производство), а ракетни установки и гаубици – M777 и PC30 „Ураган“, са обстрелвали острова. Според съобщенията са свалени 13 безпилотни летателни апарата на руснаците. На Змийския остров има 4 руски зенитно-ракетни комплекса и около 250 бойци.

Сателитни снимки, заснети от Maxar Technologies на 21 юни, показват няколко места на острова, които са били ударени от украинците. Вижда се разрушена кула в южната част и обгорени райони на север.

Часове след случилото се на Змийския остров Русия нанесе тежък удар по различни цели в Одеса, а Украйна удари руска газодобивна платформа в Черно море.

Междувременно руските сили са извършили няколко успешни настъпления в селища югоизточно от Северодонецк на 21 юни, съобщава американският Институт за изучаване на войната в ежедневния си обзор. Може би руснаците ще успеят да застрашат Лисичанск през следващите дни, като избегнат трудното пресичане на река Сиверски Донец. Те напредват към града от юг. Лисичанск и Северодонецк са най-важните точки, които биха дали контрол на окупаторите над цялата Луганска област.

Според доклада на Генералния щаб на украинската армия – Русия е овладяла селищата Пидлисне и Мирна Долина, намиращи се на югозапад от Северодонецк. Армията на Кремъл е постигнала и частичен успех край Хирске.

Междувременно в завода „Азот“ в Северодонецк, който е една от последните украински крепости в индустриалната зона, се намират 568 души, включително 38 деца. Те са предимно служители на централата и техните семейства и са разположени в бомбоубежища, съобщи губернаторът на Луганска област Сергей Хайдай.

⚡️ There are 568 people, including 38 children, in bomb shelters at the #Azot plant in #Sievierodonetsk today, according to the head of the #Luhansk Regional Administration, Serhiy Haidai.



According to him, these are mainly employees of the plant and their families.



📰5 Kanal pic.twitter.com/2Q6L2yTafr — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2022

Руските сили продължават да извършват нападения срещу населени места по протежение на магистрала Т1302 Лисичанск-Бахмут, за да прекъснат украинските наземни комуникационни линии (GLOC). Руските операции по оста Изюм-Славянск все повече затихват, тъй като силите на Путин дават приоритет на операциите около Северодонецк. Те вероятно са си възвърнали и източния бряг на река Инхулец от украинския плацдарм, разположен близо до границата между Херсон и Николаевска област.

Генералният щаб на украинската армия съобщи още, че Русия позиционира до 3 тактически батальонни групи по границата с Украйна – в регионите Курск и Брянск на руска територия.

Руснаците обаче изпитват и доста проблеми. Неотдавна Кремъл смени командира на руските въздушно-десантни войски, вероятно и командирът на Южния военен окръг е бил сменен, а има и назначен нов общ командващ на руските сили в Украйна. Това свидетелства за продължаващата дисфункция при воденето на военните действия от страна на Русия, анализира Институтът за изучаване на войната.

Междувременно руски изтребител Су-25 се разби в Ростовска област, близо до украинската граница, вечерта на 21 юни. Според официалната версия от властите в Москва – инцидентът е станал по време на планиран тренировъчен полет, а пилотът е загинал.

Отделно украинците съобщават, че са убили 49 руски военни на 21 юни. Армията е обстрелвала руски цели в южната част на Украйна 150 пъти. Разрушени са две гаубици, депо за муниции, 5 бронирани машини и др.

Много е вероятно Русия да се готви да направи опит да разположи голям брой резервни части в Донбас, докладва британското разузнаване в ежедневния си обзор. „Руските власти не са съобщавали общия брой на военните жертви в Украйна от 25 март насам. Самопровъзгласилата се Донецка народна република (ДНР) обаче публикува данни за жертвите на силите на ДНР. Към 16 юни ДНР признава, че от началото на 2022 г. досега са загинали 2128 военнослужещи, а 8897 са били ранени. Броят на жертвите на ДНР се равнява на около 55% от първоначалните ѝ сили, което подчертава изключителното изтощение, на което са подложени руските и проруските сили в Донбас“, гласи докладът.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/LUl6WpSQZM



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BHKjjj6Csk — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 22, 2022

„Много е вероятно силите на ДНР да са оборудвани с остарели оръжия и техника. И от двете страни способността за генериране и разгръщане на резервни части на фронта вероятно става все по-критична за изхода на войната“, допълват от британското разузнаване.

За справка – Генералният щаб на украинската армия твърди, че убитите вражески войници от началото на войната досега са около 34 100.

Междувременно САЩ обявиха създаването на екип за търсене на отговорност, който да преследва извършителите на военни престъпления в Украйна. Според главния прокурор на САЩ Мерик Гарланд екипът ще бъде съставен от експерти по разследвания, свързани с нарушения на правата на човека и военни престъпления. Панелът ще бъде оглавен от Ели Розенбаум от Министерството на правосъдието, пише CNN. Често го наричат най-известния "ловец на нацисти", тъй като Розенбаум е участвал в издирването и депортирането на нацистки военнопрестъпници.