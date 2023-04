Пожар се разгоря на фермерски пазар в Москва (ВИДЕО)

Сградата на Новокуркинското шосе е било обгърнато в пламъци, като площта на пожара е 300 кв. м., съобщи "Телеграм" каналът Mash в ранните часове на 13 април.

В близост се намира бензиностанция. На мястото на инцидента е пристигнала пожарната команда. Вътре в обекта не е имало хора.

Няма информация за жертви, предаде и беларуската опозиционна телевизия NEXTA в Twitter.

