Пожар пламна в клиниката на военната академия в центъра на Санкт Петербург сутринта на 24 февруари - деня, в който се отбелязват три години от началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна. Става въпрос за Военномедицинската академия „С. М. Киров“ на булевард „Фонтанка 106". Заради пожара движението е ограничено. Службите за спешна помощ работят на мястото на инцидента, предаде опозиционният Telegram канал ASTRA.

Причината и обстоятелствата за случилото се са в процес на изясняване.

Болницата е една от най-старите в Санкт Петербург и първата градска клиника в страната. Официалното ѝ откриване е на 16 август (27 август, нов стил - бел. ред.) 1780 г. Първоначално тя разполага с 60 легла и с първото психиатрично заведение в града.

Лечебното заведение е обект на културното наследство с регионално значение.

Тази нощ Рязанската петролна рафинерия в Русия стана цел на атака с дронове за трети път от началото на 2025 година. Видеокадри от мястото на събитието и съобщения на местни жители потвърждават, че има взривове и силен пожар. Губернаторът на Рязанска област Павел Малков пише, че силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната унищожили два безпилотни летателни апарата над територията на региона.

"Падащите отломки са предизвикали пожар на територията на едно предприятие. По предварителна информация - няма пострадали, материалните щети са в процес на оценка. Службите за спешна помощ работят на мястото на инцидента", добави той. Доколко става дума за отломки - преценете сами:

