Пожар в петзвезден хотел във Франция, стотици са евакуирани (ВИДЕО)

Голям брой хора бяха евакуирани, след като пожар пламна в петзвезден хотел в ски курорта Куршвел във Френските Алпи късно снощи. Пламъците са тръгнали от тавана на хотел "Гран Алп" около 19 ч. снощи, съобщиха на сайта си властите на департамента Савоя.
Близо сто души са били евакуирани от хотела, но по-късно броят им е нараснал до 270, след като огънят обхванал и съседни сгради, съобщиха местни медии. Няма пострадали. Персоналът и гостите на "Гран Алп" са били приютени в други хотели.
"Евакуацията премина спокойно и няма информация за пострадали", съобщиха местните власти.
Мерките за безопасност в региона са повишени след пожара в швейцарския курорт Кран Монтана, при който в новогодишната нощ загинаха 40 души, много от които тийнейджъри, а над 100 бяха ранени.
SAVOIE : Un incendie est en cours dans un hôtel de #Courchevel. Des dizaines de pompiers sont mobilisés et une centaine de personnes évacuée. (Radio Courchevel) pic.twitter.com/tnE6181w6Y— Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 27, 2026
