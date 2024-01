Полицаи предотвратиха самозапалване пред руското посолство в Прага

Припомняме, че в края на миналата година стрелец откри огън във факултет на Карловия университет в Прага и взе жертви: Стрелецът от университета в Прага свързан с още две убийства (ВИДЕО)

Още: Ново разкритие: Стрелецът от Прага е убил и двумесечно бебе и неговия баща

Police officers prevented an act of self-immolation in front of the Russian Embassy in Prague



An unknown man doused himself with gasoline and threatened to set himself on fire. After long negotiations, police officers managed to dissuade him. pic.twitter.com/0qIW4iLJGx