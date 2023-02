Politico: Полша иска от ЕК по-строг пакет санкции срещу Русия

Пакетът от санкции, който се очакваше да бъде одобрен навръх годишнината от пълномащабното руско нахлуване в Украйна, което се отбелязва днес, ще спомогне за ограничаване на множество електронни компоненти на стойност 11 млрд. евро, използвани в руските оръжия като дронове, ракети и хеликоптери. Това ще стане чрез търговски забрани и технологичен контрол, заяви по-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Пакетът е насочен и срещу трима руски политици, които са изправени пред забрана за издаване на визи и замразяване на активи заради участието им в организирането на масови отвличания на украински деца от окупираните територии, според EU Observer.

ЕК предложи 10-ия пакет санкции на 15 февруари, но още няма единодушие сред евролидерите за окончателното му вкарване в действие. В новите наказателни мерки не попадат руската ядрена индустрия и руските диаманти.

Възраженията на Полша срещу предложения пакет са свързани със забраната за внос на синтетичен каучук от Русия, смятат от Politico. Вместо да предложи пълна забрана, която би могла да предизвика възражения от страна на някои държави членки, ЕК поиска забрана за внос, надвишаващ 560 000 метрични тона.

Полски официални представители обаче заявиха, че това надвишава настоящото ниво на внос, което прави предложената забрана "безсмислена".

Politico цитира полски дипломат, който обосновава противопоставянето на Варшава, като заявява: "Ние не блокираме санкциите. Просто искаме да има санкции, които имат смисъл".

