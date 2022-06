Помни ли Русия: Преди години Лавров не виждаше проблем Украйна да е в НАТО

Тогава от немския вестник запитаха руския топ дипломат какво мисли за евентуално членство на Украйна в алианса, а той отговори: "Това е техен избор. Ние уважаваме правото на всяка държава - включително на нашите съседи - да избират своите партньори".

Reminder: In 2005, Sergei Lavrov declared that it is the right of Ukraine to decide whether it wants to join NATO: https://t.co/I0rC0bH3VR