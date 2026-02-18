Ватикана каза "Не" на Съвета за мир на Тръмп

Ватикана няма да участва в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, заяви държавният секретар на Светия престол, предаде АФП. Съветът, на който Тръмп е председател, първоначално беше създаден, за да наблюдава примирието в Газа и възстановяването на територията след войната между Хамас и Израел. Още: Не се страхувам, но... не е безопасно: Лукашенко хем иска, хем не иска да ходи при Тръмп заради Съвета за мир (ВИДЕО)

Но оттогава насам целта му се разшири до разрешаването на всякакви международни конфликти, което предизвика опасения, че американският президент иска да създаде конкурент на ООН. Първото заседание на съвета е насрочено за четвъртък.

Критични въпроси

Снимка: iStock

Още: Миротворците в Газа: За кои държави се знае, че ще изпратят войници?

Кардинал Пиетро Паролин, държавен секретар, заяви, че ООН управлява най-сериозните кризи в света. "За нас има... някои критични въпроси, които трябва да бъдат решени, да речем", каза той.

"Това означава, че на международно ниво именно ООН се занимава с управлението на тези кризисни ситуации", добави Пиетро Паролин. "Това е една от точките, на които настояваме", уточни кардиналът. Откакто Доналд Тръмп представи своя Съвет за мир на Световния икономически форум в Давос през януари, най-малко 19 държави са подписали учредителния му устав.

От държавите се изисква да платят 1 милиард долара за постоянното си членство.

Още: Като наблюдател: ЕК с участие в Съвета за мир на Тръмп