Без САЩ: НАТО стартира най-голямото си военно учение в Балтийско море за 2026 г.

НАТО започна най-голямото си учение за 2026 г. в Балтийско море без участието на САЩ. Операция "Стедфаст Дарт 26" (Steadfast Dart 26) започна на брега на Балтийско море в Шлезвиг-Холщайн. Силите за бързо реагиране на НАТО дебаркираха на тренировъчния полигон "Путлос" близо до германския остров Фемарн. Маневрите са фокусирани върху отработването на бързото разполагане на войски от Южна Европа към източния фланг на НАТО на Стария континент.

В морската част на учението участват 15 кораба и около 2600 войници. Общо в цялата рамка на военни тренировки участие вземат около 10 000 войници, 1500 единици техника и 17 кораба от 13 държави. Най-големите контингенти са изпратени от Турция, Испания, Италия и Гърция. Германският министър на отбраната Борис Писториус ръководи маневрите.

Съюзническите сили за реагиране, известни като "върхът на копието" на НАТО, трябва да са готови да разположат до 40 000 войници в рамките на 10 дни в случай на криза.

Решението за активирането им се взема от Съвета на НАТО.

