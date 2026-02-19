Героят на "Уембли", който вкара първия хеттрик на финал на световно първенство и донесе единствената титла на Англия

111 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Да вкараш три гола в един мач на световно първенство е чест, с която малцина футболисти могат да се похвалят. Историята помни някои паметни случаи като хеттрика на Томас Мюлер срещу Португалия през 2014 година, както и този на Кристиано Роналдо срещу Испания на Мондиал 2018, за който феновете говорят и до днес. Малко обаче са запознати със "случая Хърст" и как той донесе титлата за Англия в един паметен мач, превръщайки се в първия играч, отбелязал хеттрик на финал на световно първенство.

Героят на "трите лъва", който донесе единствената титла на страната си

Скоро ще се навършват 60 години, откакто Англия спечели единствената си световна титла, побеждавайки Западна Германия с 4:2 след продължения на стадион "Уембли" на 30 юли 1966 година. Големият герой за "трите лъва" се казва Джеф Хърст, който влезе в историята със своите три гола, но хеттрикът на нападателя на Уест Хям беше обгърнат от противоречия. Срещата не започна по план за домакините от Острова, тъй като само след 12 минути игра те допуснаха гол във вратата си. Но те се нуждаеха само от 6 минути, за да изравнят резултата, след като Боби Мур беше фаулиран от Волфганг Оверат. Самият Мур изпълни свободния удар и "качи топката" на главата на съотборника си от Уест Хям - Хърст, който се възползва от факта, че бе изгубил своя пазач и прати кълбото в мрежата. Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 1:1. 96 924 хиляди зрители на "Уембли" обаче тепърва щяха да станат свидетели на един от най-великите финали.

Второто полувреме започна под проливен дъжд, като теренът вече беше тежък след по-ранните валежи. Англичаните, които са свикнали с подобно време, успяха да се възползват отлично от обстоятелствата. 12 минути преди края на срещата Мартин Питърс изведе домакините напред и изглеждаше, че е спечелил мача, за радост на повечето фенове на "Уембли". Германците обаче не се предадоха и въпреки че бяха видимо изморени от изтощителните условия на терена, те се хванаха за спасителната въже само 30 секунди преди края чрез гол на Волфганг Вебер, който прати двубоя в продължения.

96 924 хиляди на "Уембли" притихнаха, гледайки спектакъла на Хърст

Момчетата на Рамзи можеха да се откажат, след като бяха толкова близо до славата, но не го направиха и това им се отплати, когато възвърнаха преднината си 11 минути след началото на продълженията. Хърст контролира топката и стреля от дясното крило на Бал, но топката се удари в напречната греда, отскочи от тревата и се върна в игралното поле, а Роджър Хънт, който беше най-близо до вратата, веднага вдигна победно ръце във въздуха. Голът беше силно оспорван, тъй като топката се удари в долната част на напречната греда и отскочи, поне според мнението на съдиите, зад голлинията.

Първоначално главният съдия Готфрид Дийнст от Швейцария също се зачуди. Затова той отиде да се посъветва със страничния арбитър Тофик Бахрамов от СССР, след което посочи центъра, за ужас на германците. Този път Англия не беше склонна да се откаже от предимството си и ако имаше някакви съмнения относно третия гол, то за четвъртия нямаше никакви. Секунди преди края на мача Хърст се втурна към топката след идеален пас на Мур, който разцепи защитата, и с левия крак стреля високо в горния ъгъл. Впоследствие този гол също беше силно оспорван, тъй като малко преди неудържимият му удар да попадне в мрежата, на терена на "Уембли" са нахлули трима души от трибуните. Попадението обаче е зачетено, за да бъде завършен хеттрика на Хърст - първият във финал на световно първенство.

Историята не се повтори 56 години по-късно

След последния съдийски сигнал неуморният Алън Бол скочи на раменете на Хърст, когато Диенст обяви триумфа на Англия, централният защитник Джак Чарлтън падна на колене, а брат му Боби се разплака от радост, докато импозантният капитан Боби Мур се подготвяше да получи трофея "Жул Риме" от кралицата. Няколко години по-късно Англия отново игра с Германия, а Хърст води атаката на "трите лъва". Символично, това се оказва последния мач на нападателя с националната фланелка. Той завършва международната си кариера с 24 попадения в 49 мача, но трите му гола на финала на Мондиал 1966 му отреждат вечно място в историята. 56 години по-късно Килиан Мбапе също отбелязва три гола на финала на Световното през 2022 година, но две от попаденията му са от дузпа. Въпреки изключителното представяне на французина, сценарият от 1966 година не се повтори, тъй като хеттрикът му остана без златен завършек. И именно това прави подвига на Джеф Хърст толкова уникален - не само заради трите гола, а защото те увенчаха Англия със световна титла.

Автор: Дария Александрова

