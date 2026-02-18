Заради Русия и Беларус: Украйна обмисля бойкот на Параолимпийските игри

Министерството на външните работи на Украйна призовава за бойкот на церемонията по откриването на Параолимпиадата. Причина за това е участието на руснаци и беларуси. Параолимпийците от двете страни бяха допуснати да се състезават под своите национални знамена ден по-рано. Освен това, в случай на победа, ще се изпълняват техните национални химни.

🚨Ukrainian Ministry of Foreign Affairs calls for a boycott of the Paralympic Opening Ceremony — due to Russians and Belarusians.



The day before, Paralympians from Russia and Belarus were allowed to compete under their national flags. Additionally, in the event of a victory,… https://t.co/I7firv1kv8 pic.twitter.com/APBehbCBHN — NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2026

"Решението да се допуснат Русия и Беларус под национални символи игнорира простата истина: тези знамена и химни представляват режими, които водят агресия, разрушават градове и използват спорта като инструмент за пропаганда. Те не могат да бъдат отделени от престъпленията, извършени под тях. Спортът трябва да представлява справедливост, достойнство и уважение. Той не може да се превърне в сцена за режими, които стъпкват тези ценности", написа външният министър на Украйна Андрий Сибиха в социалната мрежа X.