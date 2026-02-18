Войната в Украйна:

Заради Русия и Беларус: Украйна обмисля бойкот на Параолимпийските игри

18 февруари 2026, 20:14 часа 340 прочитания 0 коментара
Заради Русия и Беларус: Украйна обмисля бойкот на Параолимпийските игри

Министерството на външните работи на Украйна призовава за бойкот на церемонията по откриването на Параолимпиадата. Причина за това е участието на руснаци и беларуси. Параолимпийците от двете страни бяха допуснати да се състезават под своите национални знамена ден по-рано. Освен това, в случай на победа, ще се изпълняват техните национални химни.

"Решението да се допуснат Русия и Беларус под национални символи игнорира простата истина: тези знамена и химни представляват режими, които водят агресия, разрушават градове и използват спорта като инструмент за пропаганда. Те не могат да бъдат отделени от престъпленията, извършени под тях. Спортът трябва да представлява справедливост, достойнство и уважение. Той не може да се превърне в сцена за режими, които стъпкват тези ценности", написа външният министър на Украйна Андрий Сибиха в социалната мрежа X.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Беларус Русия параолимпийци война Украйна
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес