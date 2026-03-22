Предупреждение към Европа: Иран разполага ракетите си, за да удари Лондон

Иран разполага ракетите си така, за да удари Лондон, пише британският национален вестник The Times, позовавайки се на разузнавателни и дипломатически източници от Израел. Поводът за твърдението са двете ракети, изстреляни по британската военна база в Диего Гарсия, която е на приблизително същото разстояние от Техеран, на каквото са западноевропейските столици.

„Иранският терористичен режим представлява глобална заплаха. С ракети, способни да достигнат Лондон, Париж или Берлин“, заявиха израелските военни.

Предупреждение към Европа

Източниците на британското издание твърдят, че двете ракети са били предупредителен сигнал за Европа.

Според един дипломат, целта на Иран не е била да удари Диего Гарсия, а да предупреди Обединеното кралство и европейските съюзници, които подкрепят САЩ и Израел в осигуряването на сигурността на Ормузкия проток. Източникът добави, че вероятно не е било известно преди това, че ракетата е в арсенала на Иран.

„Ако ракета бъде изстреляна от Северен Иран, обхватът ѝ може да достигне цяла Европа", предупреди той.

Балистичните възможности на Иран

Смята се, че ракетите по Диего Гарсия са най-далечното изстрелване на ракети досега. Израелските отбранителни сили потвърдиха, че ракетата е успяла да измине около 4000 км.

Не е известно със сигурност дали ракетите са достигнали Диего Гарсия. Първата ракета е била прехваната от американски кораб, втората е паднала след прелитане на около 3200 км, приблизително на 640 км от американско-британския аванпост на островите Чагос.

В отговор иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че британският премиер Киър Стармър „излага на опасност живота на британците“.

Междувременно експерти от Института за национална сигурност в Тел Авив отбелязаха, че изстрелванията демонстрират безпрецедентните балистични възможности на Иран.

„Днес това са ракети. Утре може да са ядрени оръжия. Наистина тревожното е, че иранското ръководство сега няма система за контрол и баланс", казаха те пред The ​​Times.