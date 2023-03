Прокурор на МНС: Заповедта за арест на Путин е доживотна

Коментирайки заповедта за арест на руския президент той каза, че Путин остава предполагаем престъпник "докато не застане пред съда или не бъде предаден на съда и оправдан. Но тъй като това изглежда много малко вероятно, той ще остане заподозрян извършител до края на живота си“, каза той пред BBC Radio 4, цитиран от "Интерфакс".

ОЩЕ: Разпознати са колаборационистите, които се срещнаха с Путин в Мариупол (ВИДЕО)

"There's a strengthening of international instruments to ensure there's no safe haven"



ICC Prosecutor Karim Khan says Vladimir Putin&Maria Lvova-Belova, Russian children's commissioner, will face arrest warrants for the rest of their liveshttps://t.co/R38BJecLcP | #R4Today