Путин и Ким в разговор на четири очи: Винаги ще бъдем заедно срещу империализма (ВИДЕО)

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков уточни, че разговорът между двамата е продължил около час и половина. Те са обсъдили "чувствителни въпроси от военно-техническото сътрудничество" и са обменили мнения "в областта на сигурността", заяви Песков в интервю за телевизия "Россия 1". По думите му двустранното сътрудничество между Москва и Пхенян не било насочено срещу други страни и не трябвало да поражда безпокойство.

Песков подчерта още, че Москва ще изгражда отношения с Пхенян, въпреки мненията на други държави. "Северна Корея е наш близък съсед. И въпреки всички коментари или викове отвън, ние ще изградим отношения с нашите съседи по начин, който е изгоден за нас и тях", каза той, цитиран от РИА Новости. Песков добави, че не се предвижда подписване на документи след срещата на Путин и Ким, нито съвместна декларация.

На пресконференция Ким Чен Ун заяви, че срещата му с Путин е трамплин за по-близки отношения с Русия. „Надявам се, че винаги ще бъдем заедно в борбата срещу империализма“, каза още той.

The DPRK will always stand with Russia in the fight against imperialism



Kim Jong-un said this in all seriousness. He also noted that Russia has risen to a sacred struggle to protect its security, and the DPRK supports all Putin’s decisions. pic.twitter.com/JDPlKRClTm