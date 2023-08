Путин обяви Пригожин за мъртъв (ВИДЕО)

"Изказвам искрени съболезнования на семействата на всички загинали. Това винаги е трагедия. И ако там са се намирали ръководители на "Вагнер", каквато е първоначалната информация, искам да подчертая, че това са хора, които имат съществен принос в нашата обща борба с режима в Украйна. Ние помним, знаем и няма да забравим за това", заяви Путин.

"Познавам се с Пригожин отдавна, от началото на 90-те. Той беше човек с трудна съдба, в живота му имаше и сериозни грешки, но той постигна резултати, не само за себе си, но и когато го помолих да помогне за общото дело", допълни Путин.

Putin commented on the death of Prigozhin.



“Early data indicates Wagner employees were in the plane. I think Wagner made a significant contribution in fighting nazism in Ukraine. Prigozhin was talented man, but had a difficult fate.



Putin said furthermore that an… pic.twitter.com/ATHkXAFx2d