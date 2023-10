Путин поохлади руските мераци за бърз пробив при Авдеевка (ВИДЕО)

Припомняме, че руският представител на ООН Василий Небензя каза друго – Русия вече мина в офанзива навсякъде на фронта в Украйна: Авдеевка за 3 дни: Не става толкова бързо, констатират руски военни блогъри (ВИДЕО). А от ISW уточняват, че не може да се очаква бърз руски пробив при Авдеевка и ако въобще такъв бъде осъществен, ще са необходими значителни ресурси – хора и техника, което изглежда е ясно на Путин и затова той говори така.

Skillful work from units of the 55th artillery brigade. pic.twitter.com/vwFHBHH9JE

За пореден път ISW припомня и представя нови съобщения на руски военни блогъри, за да покаже контраста в изказа в началото на атаката срещу Авдеевка и сега. Явно е и ограничението на информация относно детайлите на случващото се при Авдеевка, но не и на оплакванията от обичайните трудности в руската армия – липса на достатъчно качествено оръжие, на ротация на войници, на медицинска помощ, на разбиране между командването на терен и това от щаба (има дори нов виц при руснаците, че когато украинците ударили щабквартира, командваните от нея руски части дори не разбрали и продължили да си действат сами) и т.н. - даден е пример с оплаквания на командира на отряда "Восток" от милициите на т. нар. ДНР (Донецка народна република) Александър Ходаковски, който беше на висока позиция в украинските служби за сигурност по времето на проруския режим на Виктор Янукович. Но от ISW очакват руската армия да продължи с офанзивата към Авдеевка, макар и в по-бавно темпо от първоначално наложеното – поне в следващите дни, като не изключват след това отново интензивността на боевете да се повиши.

The 11th Brigade of the Ukrainian National Guard found a group of Russians hiding under a bridge. An FPV drone flew right into their position. pic.twitter.com/22NSpuZWUJ