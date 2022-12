Речта на Зеленски, която ФИФА не даде да се излъчи преди финала на Световното в Катар (ВИДЕО)

Зеленски е предложил да се появи във видео връзка с феновете на стадиона в Катар преди мача и е бил изненадан от отрицателния отговор. Като не е било ясно дали посланието на Зеленски ще бъде излъчено на живо, или ще бъде записано преди това.

Въпреки това от белоруската опозиционна медия NEXTA публикуваха речта, която трябваше да прозвучи преди финала между Аржентина и Франция. Във видеоклипа украинският президент заявява:

"Това Световно първенство по футбол за пореден път доказа, че различните страни и народи могат да покажат най-силните в честна битка, а не като си играят с огъня. Във войната няма шампиони, не може да има равенство."

Украинецът предлага тази зима да се проведе среща на високо равнище, която да "обедини всички страни по света около световния мир".

