Рекорден студ скова Финландия и Швеция (ВИДЕО)

В Никалуокта, малко село в Северна Швеция, обитавано от коренното население саами, термометърът е показал минус 41,6 градуса Целзий рано във вторник, съобщи шведската обществена телевизия SVT. "Това е най-ниската температура досега през тази зима и на север ще продължи да бъде доста студено", каза метеорологът на SVT Нилс Холмквист.

Very cold today here in Sweden. pic.twitter.com/2rVzfKkej1

Железопътните превозвачи в Швеция казаха, че наред с други проблеми, студеното време е причинило значително натоварване на железопътния трафик в северната част на страната. Шведският институт по метеорология и хидрология съобщи за температури от минус 30 градуса Целзий на няколко места в Северна Швеция.

От института също така издадоха предупреждения за сняг и вятър за Централна и Южна Швеция, като отбелязаха, че снеговалежът в сряда в комбинация с вятър може да причини проблеми.

В съседна Финландия най-ниската температура за тази зима беше регистрирана в северозападния град Юливиеска, където температурите са паднали до минус 37,8 Целзий рано във вторник. Температури под минус 30 градуса са регистрирани на няколко места в Лапландия, предаде БТА.

Happy New Year from Finland!! It's very very cold, but it's beautiful everywhere you turn!!💫💝 pic.twitter.com/F5ZRHghzP0