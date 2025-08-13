Репарации за 1 трл. долара: Обявени са 5-те искания на Украйна преди срещата в Аляска

Киев се опасява, че предстоящата на 15 август среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин в Аляска може да доведе до споразумение, което заобикаля интересите на Украйна и позволява на Русия да се прегрупира за нова война. Затова президентът Зеленски и ключови европейски съюзници ще използват срещата си с Тръмп преди срещата в Аляска в петък, за да очертаят червените линии, които се надяват да възпрат Путин от използването на споразумението с Тръмп като възможност да продължи напред с основната си цел - не завземането на част от Източна Украйна, а унищожаването на независимата украинска държава.

"Разбираме намерението на руснаците да се опитат да заблудят Америка - няма да позволим това", каза Зеленски през седмицата.

"Не очаквам никакъв пробив от тази среща на върха. Путин не се е отказал от крайната си цел - да унищожи Украйна. Той може да се съгласи само на прекратяване на огъня, което ще създаде условия за нашето унищожение", каза и Олександър Мережко, председател на комисията по външни отношения в украинския парламент, цитиран от Politico.

Според Мережко за Тръмп срещата в Аляска е само "спектакъл за пред медиите". Не така стои въпросът за Путин, смята той. "За Путин тази среща означава много, тъй като го показва като лидер на велика държава с нейните политически интереси, а не като международен парий, какъвто трябваше да бъде, тъй като не се е отказал от желанието си да унищожи държавността на Украйна", добавя Мережко.

Какви са исканията на Киев преди срещата в Аляска

Дългосрочно прекратяване на огъня, докато не се обсъдят териториалните въпроси. Украйна отказва доброволно да напусне Донбас, считайки го за ключова линия на отбрана. Всякакви отстъпки са възможни само след като Русия спази условията на прекратяването на огъня. Още повече, че Русия иска съкращаване на украинската армия и прекратяване на доставките на оръжие.

Изплащане на репарации. Щетите от войната се оценяват на до 1 трилион долара. Украйна иска да бъдат използвани замразените руски активи в Европа.

Връщане на отвлечените деца и военнопленниците. Русия е депортирала незаконно около 20 000 украински деца и само 1453 от тях са върнати с посредничеството на Катар и други държави. Размяната на военнопленници напредва по-добре, но все още хиляди остават в плен.

Запазване на санкциите. Ако те бъдат премахнати или отслабени, това ще даде възможност на Русия да възстанови икономиката си и да продължи агресията си.

"Украйна може да преживее войната, но не и лош мир", предупреждават анализатори, призовавайки да не се допуска Русия да бъде "спасена" чрез компромиси в ущърб на украинския суверенитет.

