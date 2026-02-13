Лидерите на ЕС поеха ангажимент за възстановяване на конкурентоспособността на икономиката

Лидерите на 27-те държави членки на ЕС се ангажираха днес да приложат реформи, за да възстановят конкурентоспособността на икономиката си и да устоят по-добре на натиска от Китай и САЩ, предаде АФП. „Споделяме едно и също усещане за неотложност. Трябва да действаме веднага и да ускорим, защото международната конкуренция ни притиска“, каза френският президент Еманюел Макрон след обсъжданията с европейските си партньори.

Но като знак, че разногласията относно средствата за постигане на тази цел продължават, германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли идеята за общи заеми (или еврооблигации), предложени от Макрон, като подчерта, че това решение трябва строго да се запазва за „изключителни ситуации“.

„Една Европа, един пазар!“, каза от своя страна председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като пое ангажимент да подобри интеграцията на единния пазар – това огромно икономическо пространство с 450 милиона потребители, което все още е възпрепятствано от значителни вътрешни бариери. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща обеща „конкретни мерки“ през март на следващата среща на върха на ЕС.

Лидерите на ЕС се събраха в замъка „Алден Бизен“ в североизточната част на Белгия, за да обсъдят как да ускорят пакет от реформи, благоприятни за икономиката: премахване на регулации, определяни като ненужни, завършване на единния пазар и защитни мерки за стратегическите сектори.

След като Франция и Германия изложиха през последните дни разногласията си относно приоритетите (за Париж – защита на индустрията чрез „произведено в Европа“, за Берлин – мащабна дерегулация), лидерите им настояха да демонстрират единство, като пристигнаха заедно на тази среща. „Искаме по-бърза Европа и искаме да я подобрим“, каза германският канцлер.

Въпреки многобройните си предимства, европейската икономика страда от скромен растеж (1,5% през 2025 г.) и от липса на „шампиони“ в перспективни области като изкуствения интелект, което подхранва опасения от изоставане спрямо Пекин и Вашингтон. А търговските отношения се превърнаха в минно поле, на което ЕС все по-често се оказва в отбранителна позиция, отбеляза АФП.

Съюзът вече е под натиск от Китай, който контролира редкоземните елементи, жизненоважни за световната индустрия, залива Стария континент с малките си пратки и увеличава – без очевиден предел – търговските си излишъци. Но ударите вече идват и от Съединените щати, които след завръщането на Доналд Тръмп на власт заплашиха да анексират Гренландия, извадиха оръжието на митата и остро атакуваха цифровите и екологичните правила на Брюксел, допълни агенцията.