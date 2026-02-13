Войната в Украйна:

"По-скъпи от екзотичните плодове": В Русия разследват рекордното поскъпване на краставиците

Федералната антимонополна служба на Русия проверява каква е причината за рязкото покачване на цените на краставиците в страната. За това съобщи вестник „Известия“, като се позова на службата. Както пише изданието, след обръщение към ФАС на депутата от Държавната дума Анатолий Выборний, службата е изпратила запитвания до най-големите производители на оранжерийни продукти, включително групите „Рост“, „ЕКО-культура“, „Горкунов“, „Магнит“, „Теплицы Регионов“ и „Мое лето“.

Според данни на Росстат, от края на декември до 2 февруари цените на краставиците са се повишили с 43%, а за седмицата от 3 до 9 февруари – с още 5,2%. В „Руспродсоюз“ оценяват ръста на средните цени на дребно за три месеца на 111% – до 300,1 рубли за кг. В същото време в социалните мрежи потребителите публикуват снимки с цени на краставици от 500 и повече рубли. Според думите на депутата Выборный, цитирани от изданието, руснаците не разбират защо краставицата е надминала по цена екзотичните плодове, логистиката и съхранението на които струват „очевидно по-скъпо, отколкото при руските производители“.

В Министерството на земеделието обясниха поскъпването със сезонността и високите разходи за оранжерийно производство, като очакват понижение на цените през пролетта. Отрасловите обединения също посочват ръста на разходите по цялата верига – от опаковането през логистиката до ограничения внос. В Асоциацията на компаниите за омниканална търговия на дребно заявиха, че в годишен израз ръстът на цените на краставиците и доматите не надвишава общата инфлация.

Елин Димитров
