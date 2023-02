Резников остава министър на отбраната на Украйна: "Това реши моят президент"

Запитан в интервю за "Ройтерс" дали очаква да продължи да бъде министър на отбраната през следващите месеци, Резников отговори: "Да, това беше решението на моя президент".

Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov will remain in his post despite the fact that he was predicted to resign. According to the minister, he was asked to stay by President Zelenskyy. pic.twitter.com/4Gx627oaYV