Рязал уши: Финландия осъди руския изверг "Русич" за военни престъпления в Украйна

Окръжният съд в Хелзинки осъди руския гражданин Ян Петровски (Войслав Торден - Русич) на доживотен затвор, признавайки го за виновен в извършването на военни престъпления в Украйна. Това съобщи финландското издание Helsingin Sanomat. Русич възнамерява да обжалва присъдата.

Петровски беше обвинен в пет военни престъпления, извършени през 2014 г., когато се сражава на страната на проруските екстремисти като заместник-командир на диверсионно-щурмова група "Русич" в Добнас. Престъпленията са:

Самият Петровски отхвърли всички обвинения, твърдейки, че не е заемал командни длъжности и не е участвал в боеве, а само е снимал пропагандни видеоклипове.

Още: Финландия поиска доживотен затвор за руски неонацист, обвинен в убийството на 22 украински войници

