Русия да очаква ракетни изненади: Зеленски обяви, че Киев е разработил 4 модела свои ракети (ВИДЕО)

Украйна е близо до началото на масово производство на собствени ракети. Става въпрос за четири модела ракети, които в момента вече се тестват. Това съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски в интервю за "Украинското радио".

Повече подробности той отказа да даде поради съображения за сигурност.

В интервюто той подчерта и, че Украйна в момента има една от най-силните и технологично напреднали армии в света, а външното финансиране, както и вътрешният бюджет на страната за развитие на нови технологии са наистина впечатляващи.

Още: Украинската отбрана се срива: За неефективността на Генщаба говорят висши украински офицери

Commentary from President Volodymyr Zelensky to Ukrainian Radio, where he mentioned four types of missiles currently undergoing testing. In general, he says that Ukraine is now one of the strongest and most technologically advanced armies in the world, and the external funding as… pic.twitter.com/xTAnatU22o