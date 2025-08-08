Безводието в Плевен: Областният управител с обяснение за изпуснатата ситуация

До към момента това сме започнали да правим. Това е проблем, който е над 10 години. Има изпуснат воден цикъл. До момента Община Плевен нямаше проектна готовност, от миналата година има и се работи в тази посока. Изпуснат е воден цикъл на Плевен в годините назад при предходно управление. Това коментира в сутрешния блок на Нова телевизия областният управител на Плевен Николай Абрашев във връзка с безводието и режима на водата в областния град.

По думите му проблемът с водата е неглижиран в годините и е довел до това положение.

"Доколкото съм наясно доста от незаконните присъединявания вече са понамалели", добави още той.

Решенията

Областният управител обясни, че до кога ще бъде режимът зависи от климатичните условия и продължаването на подмяната на водопреносната мрежа.

Той увери, че има ремонт на централния водопровод, който е подобрил подаването, защото е имало голяма загуба.

"Това пак е в последната година. Откритият канал, който захранва язовир "Горни Дъбник",вече функционира, т.е. миналата година не функицонираше. Имаме правилната посока, имаме добрата комуникация и вървим в правилната посока, но трудно се наваксват десетилетия", посочи още Абрашев.

Доколкото областният управител е информирал - болниците и детските градини са подсигурени, като са изградили и алгоритъм за работа. "Аз също стоя без вода, също съм без вода, имам малко дете, но работим", добави още Абрашев. ОЩЕ: Болници без вода в Пловдив: Каша заради ВиК дружеството