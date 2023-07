Русия и САЩ с важни условия за зърнената сделка (ВИДЕО)

"Опитите за продължаване на сделката без руско участие ще доведат до рискове, тъй като зърненият коридор е в непосредствена близост до военната зона и дори се използва от самия Киев за военни цели", заяви той пред журналисти на 18 юли, цитиран от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.

Така Песков коментира предложението на украинския президент Володимир Зеленски към Турция - Киев да продължи износа на зърно въпреки окончателното излизане на Русия от Черноморската инициатива вчера, 17 юли.

Според говорителя на Кремъл този въпрос "се нуждае от коментар" от страна на руските военни, тъй като ставало дума за зона, която е в непосредствена близост до зоната на военните действия. "А без съответните гаранции за сигурност там възникват определени рискове. Затова, ако нещо се обработва без участието на Русия, то тези рискове трябва да се вземат предвид. Тук не можем да кажем колко и кои държави са готови да поемат тези рискове", каза Песков.

По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е изпратил официални послания до генералния секретар на ООН Антониу Гутериш и до турския президент Реджеп Тайип Ердоган с предложение за продължаване на споразумението за зърното или негов еквивалент в тристранен формат и без участието на Руската федерация.

Междувременно представителят на Белия дом Джон Кърби заяви, че износът на украински селскостопански продукти по суша ще бъде по-малко ефективен, отколкото по море. И назова важно условие от страна на САЩ - те няма да участват във военния ескорт на товарни кораби.

