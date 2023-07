Ердоган ще убеждава Путин за подновяване на зърнената сделка

ОЩЕ: Русия обяви край на зърнената сделка и каза кога може да я поднови

Ердоган добави, че се надява на напредък по въпроса след разговора на турския външен министър Хакан Фидан и руския му колега Сергей Лавров в понеделник. Самият той заяви, че ще разговаря с Путин за съдбата на сделката, която е останала в историята като модел на "дипломатически успех".

Erdogan says he will talk to Putin about fate of grain deal



According to him, the deal has gone down in history as a model of "diplomatic success." Erdogan also expressed hope that the implementation of the agreement would continue without interruption. Earlier, Putin's… pic.twitter.com/xCYUIgcFgD