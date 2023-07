Взривът на Кримския мост може да е руска провокация, твърди украинската армия

"Характерно е, че при такава концентрация на военноморските сили в този район и при общото напрежение, свързано с удължаването на "зърнената сделка", създаването на подобна провокация, за която веднага и шумно съобщават окупационните власти в Крим, е типичен пример за това как страната агресор решава проблемите", каза Хуменюк, цитирана от Kyiv Independent.

Срокът на действие на Черноморската зърнена инициатива, която позволява на Украйна да продължи да изнася селскостопанските си продукти, изтича днес, на 17 юли. Русия все още не е потвърдила удължаването на споразумението, а вчера последният кораб със зърно напусна пристанището на Одеса преди края на сделката.

ОЩЕ: Ердоган: С Путин сме на едно мнение за удължаването на зърнената сделка

По-рано на 17 юли беше съобщено за експлозии на Кримския мост, който свързва окупирания Кримски полуостров с Краснодарския край на Русия. Губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков твърди, че в резултат на експлозията са загинали мъж и жена, а едно дете е било ранено.

Говорителят на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Украйна Андрий Юсов заяви пред Suspilne News, че Киев няма да коментира събитията на моста: "Може би можем само да цитираме думите на командира на Главното разузнавателно управление Кирило Буданов, че Кримският мост е ненужна конструкция".

Юсов също така отбеляза, че Русия вероятно ще се сблъска с логистични проблеми заради взривовете. "Полуостровът се използва от руснаците като основен логистичен център за придвижване на сили и техника дълбоко в територията на Украйна. Разбира се, всякакви логистични проблеми са допълнителни усложнения за окупаторите, които създават потенциални прекъсвания за украинските отбранителни сили", коментира той. Припомняме, че движението по моста бе преустановено, като малко по-късно жп трафикът е бил подновен.

Владимир Салдо, ръководител на руската военно-гражданска администрация в Херсон, нарече нападението срещу Кримския мост акт на "вандализъм". "Киевският режим извърши още едно варварско престъпление. Щетите върху конструкциите на Кримския мост са второстепенни. На първо място, украинската пропаганда се подиграва със смъртта на цивилни граждани на моста. Това показва истинското лице на онези, които сега седят на улица "Банкова" в Киев или се крият някъде в бункери", смята той.

