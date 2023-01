Русия призна за 63 убити войници в Макеевка

По негови данни Въоръжените сили на Украйна са изстреляли от реактивна система за залпов огън "Хаймарс" (HIMARS) шест снаряда по пункт за временно разполагане на руско военно подразделение в района на града, който се намира в източните покрайнини на Донецк. Обектът е бил улучен от "четири ракети с фугасна бойна глава", в резултат на което "са загинали 63 руски военнослужещи", пише в съобщението.

Руската система за противовъздушна отбрана е свалила останалите два снаряда, добавиха от министерството на отбраната на Русия и обещаха да окажат "цялата необходима помощ" на семействата на убитите войници.

‼️The Russian Defense Ministry confirmed the deaths of at least 63 occupiers in #Makiivka



According to them, the AFU fired six missiles from HIMARS and only two Russian air defenses were able to shoot down. pic.twitter.com/4Nebmcftui