Русия публикува кадри от мястото на катастрофата на ИЛ-76, не показа тела на загинали (ВИДЕО)

39-секундният видеозапис от мястото на инцидента беше публикуван от руския Следствен комитет, който заяви, че е започнал разследване на катастрофата, която според него е причинена от "ракета, дошла от територията на Украйна". То показва основно въздушни кадри на голям почернял участък в заснежено поле с няколко повредени дървета.

Видеото показа и само една малка унищожена част от самолета от усукан метал и кабели, както и някои човешки останки - длан и ръка, макар да не е ясно дали са от един или двама души. Други човешки останки не бяха показани. Москва твърди, че заедно със затворниците е имало трима членове на екипажа и трима военни, никой от които не е оцелял.

Not a single body

No blood ... nothing

This is the russian video from the place where 60+ dead people are supposed to be. #ИЛ76 #Белгород #Belgorod #IL76 pic.twitter.com/sHhUntaZ8l