Русия работи по фаза 0 за бъдеща война с НАТО: заплаши Прибалтика, както стори с Украйна

Кремъл провежда множество информационни операции срещу балтийските държави, както направи, за да оправдае предварително пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Това вероятно е част от фаза "нула" за създаване на условия за евентуална атака срещу Прибалтийските републики в бъдеще, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Понастоящем обаче вашингтонският мозъчен тръст не прогнозира предстоящо руско нападение срещу някоя от тези страни.

Още: Фаза 0: Пореден сигнал, че Русия се готви за война с НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Сергей Лавров заплаши балтийските страни по сценарий "Украйна"

Тръстът се позовава на думи на руския външен министър Сергей Лавров, който на 11 ноември даде интервю за държавни медии и обобщи няколко дългосрочни информационни операции относно балтийските държави. Той ги обвини в „русофобия“, „антируски“ настроения, малтретиране на рускоговорещите и неспазване на споразуменията с Москва.

Лавров представи балтийските държави като марионетки на Обединеното кралство, намеквайки, че те са загубили суверенитета си. Той добави също, че Литва, Латвия и Естония не са истински европейски страни - т.е., по думите му, принадлежат по-скоро на Русия, а не на Европа.

Още: ФСБ "блесна" с нов сценарий за война с НАТО: Отвличане на самолет с "Кинжал" (ВИДЕО)

Лавров също така описа балтийските държави като заплаха за Русия и заяви, че „някои фигури“ в Европейския съюз ги „подстрекават“, като намекват, че Калининградска област (руският ексклав между Полша, Литва и Балтийско море) може да бъде „разрушена“.

Снимка: Kremlin.ru

Кремъл е използвал подобни информационни линии срещу балтийските държави и преди, но представянето им от Лавров в едно изявление е нещо, което си заслужава вниманието. Обвиненията му - както преки, така и завоалирани - срещу балтийските страни са много сходни с обвиненията, които Кремъл отправя срещу Украйна, за да оправдае незаконната си окупация на Крим и части от украинските области Луганск и Донецк през 2014 г., както и пълномащабната инвазия през 2022 г.

Още: Система, тествана в Украйна: Откри ли НАТО "лекарството" срещу руските дронове? (ВИДЕО)

Русия си създава информационни условия за евентуална атака в бъдеще

Изявленията на Лавров показват продължаващите усилия на Москва да създаде информационни условия за евентуална бъдеща атака срещу една или всички Прибалтийски републики. Думите му са част от продължаващите руски операции от фаза „нула“ за подготовка за евентуална война между НАТО и Русия в бъдеще, пише ISW.

Тръстът обаче не е наблюдавал никакви преки индикатори за руска подготовка за непосредствено нападение срещу държави от НАТО, а усилията за създаване на условия от фаза „нула“ могат да продължат години. Кремъл може да реши да не напада дори и след като създаде условия за това, посочват американските експерти.

Още: Хибридната война на Русия поставя на изпитание Европа: Пълен списък на нарушенията по държави